¡’Chucky’ Lozano sale lesionado en la Europa League!

2021 vs Lozano:



– 10 de julio vs Trinidad y Tobago: 40 puntadas en la ceja y una lesión en el cuello después de chocar con el arquero Marvin Phillip.



– 9 de diciembre vs Leicester City: sufrió un traumatismo craneofacial y perdió un diente después de chocar con Wilfred Ndidi pic.twitter.com/73IuaoY20C