¡El Huesca le da las gracias a Nacho Ambriz!

El 28 de junio de 2021 fue un día importante en la carrera de Nacho Ambriz, ya que fue presentado como el nuevo entrenador del Huesca de la Segunda División de España. Con el objetivo de buscar el ascenso, el club no escatimó en gastos y concretó la contratación de 10 futbolistas, pero después de tres meses la situación no fue la más favorable, ¡dime qué no es cierto!

🔴 OFICIAL | 𝙉𝙖𝙘𝙝𝙤 𝘼𝙢𝙗𝙧𝙞𝙯 deja de ser entrenador de la SD Huesca.



𝘌𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘦𝘤𝘦 𝘴𝘶 𝘨𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘢 𝘭𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘺 𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘢 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘴𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰. — SD Huesca (@SDHuesca) October 25, 2021

A través de un comunicado en redes sociales, el conjunto ‘oscense’ anunció que la aventura del timonel mexicano llegaba a su fin. Tras 12 jornadas disputadas en LaLiga Smartbank, estos fueron los números del DT campeón de la Liga MX con León, ¡pronto tendrás tu revancha, crack!