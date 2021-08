¡Premier League no cederá jugadores a selecciones nacionales!

El 24 de agosto de 2021 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Debido a la contingencia sanitaria que aún se vive en gran parte del mundo, la Premier League ha tomado una decisión que ya fue respaldada por LaLiga con el objetivo de que la temporada 2021/22 siga su curso y tengan a sus elementos listos para jugar los partidos, ¿qué está pasando, Dr. García?

A través de un comunicado, la competición informó que no prestará futbolistas a los países que estén en lista roja (COVID-19), es decir, no podrán viajar a para disputar las eliminatorias de CONMEBOL, CONCACAF y CAF rumbo a Qatar 2022, por lo que no podremos ver el regreso de Raúl Jiménez con el Tricolor. Ante esta situación, la FIFA lanzó este escrito, donde advierten que habrá sanciones en caso de incumplimiento, ¿qué pasará al final?