¡Adiós, Pro Evolution Soccer!

El 21 de julio de 2021 será una fecha que nunca olvidarán los amantes al futbol, ya que uno de los videojuegos que marcaron la infancia o la adolescencia de muchos usuarios quedará en un recuerdo y solo podrás volver a disfrutar de este título si tienes una consola de hace algunos ayeres, ¿de qué estamos hablando?

¡ADIÓS, VAQUERO!



Konami le dice adiós a Pro Evolution Soccer (también conocido como Winning Eleven). Ahora la edición de 2022 se llamará eFootball, será Free to Play y solo se podrá jugar en formato digital 😰👋⚽️🎮#Konami #PES #WinningEleven #eFootball #eFootball2022 pic.twitter.com/94cocEDt7z — Fanbolero (@fanbolero) July 21, 2021

A través de redes sociales, KONAMI se despidió de Pro Evolution Soccer (también conocido como Winning Eleven o International Superstar Soccer) para presentar ‘eFootball’, el cual será Free to Play y solo será presentado en formato digital, ¡no me duele, me quema y me lastima!

Fanboleros, ¿se animarán a jugar la nueva entrega de la empresa japonesa?