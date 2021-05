Marcelo Flores debuta con la Sub-23 del Arsenal

¡DEBUTÓ CON EL ARSENAL SUB 23! 🔥🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Marcelo Flores jugó 61 minutos en el empate a dos entre Arsenal y West Ham correspondiente a la Premier League II 😍



No nos olvidemos que el volante mexicano tiene 17 añitos de edad y generalmente juega para la Sub 18 de los 'Gunners' 🙌 pic.twitter.com/Uq5KO7EkOT