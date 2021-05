¡Conoce a los equipos que disputarán la Liguilla del Guard1anes 2021!

¡HABEMUS LIGUILLA!



Tras el repechaje, estos son los choques que se disputarán en los cuartos de final del Guard1anes 2021:



– Cruz Azul Vs. Toluca

– América Vs. Pachuca

– Puebla Vs. Atlas

– Rayados Vs. Santos



¿De qué llave sale el campeón? 🧐🏆⚽️🇲🇽#LigaMX #Guard1anes2021 pic.twitter.com/XcJddkx3Zf