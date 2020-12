¡Así quedó el sorteo de la Champions y la Europa League!

¡Así quedó el sorteo de la Chaaampiooons! 😍🏆⚽🇪🇺



– Mönchengladbach Vs. Manchester City

– Lazio Vs. Bayern Munich

– Atlético de Madrid Vs. Chelsea

– Leipzig Vs. Liverpool

– Porto Vs. Juventus

– Barcelona Vs. PSG

– Sevilla Vs. Borussia Dortmund

– Atalanta Vs. Real Madrid pic.twitter.com/mdkJeMmLq8