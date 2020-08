View this post on Instagram

🚨 ¡OFICIAL! 🚨 . . Chivas presentó a Víctor Manuel Vucetich como su nuevo pastor para el Guard1anes 2020, ¿podrá llevar al Rebaño hasta la Liguilla? 🤔🐐🏆🇲🇽 . . #Vucetich #Chivas #Official #LigaMX #Guard1anes2020 #Football #Soccer #Deportes #Futbol