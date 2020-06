OFICIAL: El Apertura 2020 ya tiene fecha de inicio

Hace unos momentos se llevó a cabo la Asamblea de Dueños y se acordaron varios temas, entre ellos el comienzo del Apertura 2020 y el nuevo esquema de Liguilla.

🚨¡YA HAY FECHA!🚨



Después de que se llevara a cabo la asamblea, se decidió que la LigaMX regrese a finales de julio y lo hará con repechaje incluido 🤯⚽️🇲🇽 #LigaMX #futbol #Apertura2020 #repechaje #Liguilla pic.twitter.com/UHtL321YJy — Fanbolero (@fanbolero) June 10, 2020

🚨 YA ES OFICIAL 🚨



La fecha para que inicie el Apertura 2020 de la #LigaBBVAMX es el próximo viernes 24 de julio ⚽️#Adrenalina pic.twitter.com/d8hOxCaWnR — Adrenalina (@adrenalina) June 10, 2020

Listas las decisiones:



Clasifican directo a la Liguilla los primeros cuatro de la tabla.



Los siguientes ocho juegan su pase a un partido para llegar a la fase final.



El torneo arranca el 24 de julio. — Paco Villa (@Paco_Villa_) June 10, 2020

Los primeros cuatro lugares de la tabla general se clasificarán directamente a semifinales de la Liguilla mientras que los otros cuatro saldrán de una reclasificación.

El ‘Repechaje’ se llevará a cabo a partido único, en la sede del club mejor ubicado (5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10, 8 vs. 9).

Por supuesto, las primeras jornadas se disputarán a puerta cerrada, hasta que el ‘semáforo’ deje de estar en ‘rojo’ en toda la República mexicana debido a la Pandemia del Coronavirus.