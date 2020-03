¡Rayados demandará al Inter Miami!

View this post on Instagram

¡MONTERREY DEMANDARÁ A DAVID BECKHAM! . . Duilio Davino confirmó que habrá medidas legales contra el Inter Miami en el fichaje de Pizarro. En el peor de los casos para el club de la MLS, el jugador puede quedar inhabilitado para el resto de la temporada por arreglar su contrato fuera del periodo de transferencias 😱🤠⚖️🇲🇽🇺🇸 . . #Davino #Rayados #Monterrey #InterMiamiCF #Pizarro #Demand #Justice #Football #Soccer #Deportes #Futbol