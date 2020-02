¡Indignante gesto a jugadora causa el despido de la mascota del club!

View this post on Instagram

[ESPORTES] O Atlético-MG anunciou, por meio do Twitter, que afastou o funcionário que interpretava o mascote que expôs a jogadora Vitória Calhau neste domingo (16) durante o intervalo do jogo contra a Caldense. Segundo o clube, o ato foi lamentável. "Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado", escreveu. (Foto e Vídeo: Reprodução Twitter) Acesse link na Bio para mais informações: https://www.oestadoce.com.br #oestadoonline #esportes #atléticoMG #vitoriacalhau