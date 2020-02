MLS vs LigaMX, ¿cuál es la más importante?

View this post on Instagram

'Chicharito' aseguró que la MLS ha crecido mucho más que la LigaMX; pero Diego Reyes recordó quién manda en la zona de CONCACAF… 🤔🇲🇽⚽️🇺🇸 . . #MLS #LigaMX #Chicharito #DiegoReyes #LAGalaxy #Tigres