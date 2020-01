¡JJ Macías suena para un equipo de la liga española!

View this post on Instagram

¡Pero si acaba de llegar! Según Cadena COPE, el delantero mexicano es una de las opciones que la Real maneja para suplir a Willian José, que podría salir rumbo al Tottenham (por la baja de Kane) 😱🇲🇽⚽️🇪🇸 . . #JJMacias #Chivas #RealSociedad #LigaBBVAMX #LaLiga