¡Golazo infernal de Edson Álvarez… en el entrenamiento!

View this post on Instagram

¡Golazo de Edson Álvarez! . . El 'Machín' se lució en el entrenamiento del conjunto de Ámsterdam con esta jugada que se fabricó solo y definió con categoría ⚽️🔥🇲🇽🇳🇱 . . #EdsonAlvarez #Machin #America #LigaMX #Ajax #Eredivisie #Goal #Training #Football #Soccer #Deportes #Futbol