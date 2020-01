¡Daniele De Rossi sorprende sobre su futuro!

View this post on Instagram

¡Adiós a un grande! . . En conferencia de prensa, el 'Gladiador' anunció su retiro de las canchas. Jugó para la Roma, Boca Juniors y la Selección de Italia, ¡este es su palmarés! 😢🏆🇮🇹 . . – 1 Campeonato Europeo Sub-21 . . – 1 Mundial (Alemania 2006) . . – 1 Supercopa de Italia . . – 2 Copas de Italia . . #DeRossi #ASRoma #BocaJuniors #Italy #Retirement #Goodbye #Football #Soccer #Deportes #Gutbol