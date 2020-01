View this post on Instagram

¡Dejaron huella! . . En una votación del Diario ED de Holanda, la afición eligió a los tres mexicanos para conformar el XI ideal de la DÉCADA del conjunto granjero 😍🔥🇲🇽🇳🇱 . . #Moreno #Guardado #Lozano #PSV #Eredivisie #DreamTeam #Decade #Football #Soccer #Deportes #Futbol