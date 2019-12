¡Listos los horarios para la Gran Final del Apertura 2019!

View this post on Instagram

¡Horarios confirmados! . . Las Águilas y el Monterrey jugarán la Gran Final en la última semana de diciembre, ¡aquí están las fechas para que las agendes! 🤩🦅🏆🤠 . . #ClubAmerica #Rayados #Final #LigaMX #Apertura2019 #Football #Soccer #Deportes #Futbol