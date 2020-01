¡Listo el calendario del Clausura 2020!

Hace unos momentos se dio a conocer el calendario del Clausura 2020. ¿quieres saber cuándo se jugarán los partidos más importantes del campeonato?

A continuación te presentamos los duelos más esperados, ¡no te los puedes perder!

América vs Tigres en la jornada 2, Pumas vs Rayados en la jornada 3, Tigres vs Chivas en la jornada 5, Chivas vs Cruz Azul en la jornada 6, Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs América en la jornada 7 y Tigres vs Pumas en la jornada 8 finalizan la primer mitad del torneo regular.

Pumas vs América en la jornada 9, Chivas vs Rayados y América vs Cruz Azul en la jornada 10, Cruz Azul vs Pumas en la jornada 12, Clásico regio y clásico de clásicos en la jornada 14, Rayados vs Cruz Azul en la jornada 15, y Pumas vs Chivas en la jornada 16 completan el torneo.

Aquí te dejamos el link de todos los encuentros:

https://lmxwebsite.s3.amazonaws.com/docs/publicaciones/ligamx/CALENDARIO-LIGA-MX-TORNEO-CLAUSURA-2020.pdf