¡Andrés Iniesta tendría una oferta del futbol argentino!

¡El Fantasma terminaría su carrera en Argentina! ⚽️🇪🇸🇦🇷. . La 'Brujita' Verón confirmó conversaciones de Estudiantes de La Plata con Andrés Iniesta. Mascherano convencería al Manchego ¿por qué no va ningún equipo mexicano por él? 😭. . #Iniesta #VisselKobe #Estudiantes #Argentina #Veron #Futbol #Mascherano